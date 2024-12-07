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Уничтожение Крымского моста — Свитан назвал, как это сделать

7 декабря 2024 13:46
Аркадий Пастула - Редактор
Как уничтожить Крымский мост — объяснение военного эксперта Романа Свитана
Последствия удара по Крымскому мосту. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан объяснил, как можно уничтожить Крымский мост. По его словам, эффект принесет комплексная атака на переправу.

Об этом Роман Свитан сказал для "24 канала".

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Уничтожение Крымского моста

Свитан пояснил, что баллистические ракеты ATACMS могут нанести значительные повреждения конструкции моста, поскольку боевая часть в версиях M48 и M57 весит 225 килограммов.

По его словам, если поразить одну точку десятью такими ракетами, это может вывести Крымский мост из строя. Использование такого же количества крылатых ракет, как Taurus, Storm Shadow или SCALP, еще больше увеличивает вероятность полного уничтожения моста.

Кроме того, к этому можно добавить беспилотники и приманки ракеты ADM-160, что обеспечит комплексный подход к атаке.

"По меньшей мере три основных вида боевых частей, то есть ATACMS, крылатые ракеты и безэкипажные катера — их хватит, если будет заход в одну точку", — заявил Свитан.

Он отметил, даже если российская ПВО и береговая охрана уничтожат половину средств поражения, вероятность разрушения моста будет оставаться высокой.

После основного удара украинские ракеты "Нептун" могут нанести окончательные повреждения.

Напомним, 6 декабря в Керченском проливе зафиксировали прорыв дронов. Возле Крымского моста наблюдалось скопление морских дронов.

Также вблизи моста продолжается строительство оборонительных сооружений. Новые спутниковые снимки подтверждают активность.

война Крым Украина оккупанты Крымский мост оккупация

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