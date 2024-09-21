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Знищення колони російської техніки — українські десантники показали потужне відео з фронту

21 вересня 2024 11:59
Галина Шподарева - редактор
Українські десантники відбили масований штурм та знищили колону ворожої техніки
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади показали відбиття чергового масованого російського штурму на одному з найгарячіших напрямків фронту. Під час відбиття атак була знищена колона російської бронетехніки разом з особовим складом. 

Відео роботи опубліковане в Telegram-каналі 46-ї ОАеМБр у суботу, 21 вересня. 

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У зоні відповідальності 46-ї ОАеМБр на одному з напружених напрямків фронту російські окупанти вдалися до чергового масованого штурму, який з різною інтенсивністю тривав упродовж усієї доби. За підтримки авіації ворог атакував танками, БТР, БМП. Загалом зафіксовано 24 спроби прориву, в який з різних напрямків росіяни кинули 52 одиниці техніки.  

"Наші десантники "палко зустріли гостей" вогнем артилерії та FPV-дронами, залучили танкову роту й штурмові групи для зачищення піхоти противника в укриттях. Одне слово, випалювали зайд пекельним вогнем", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, знищено вісім танків і БМП, чотири БТР, по одному МТЛБ і мотоцикл. Пошкоджено чотири БМП.

Вціліла техніка встигла вчасно забратися з поля бою. Безповоротні й санітарні втрати особового складу ворога становить 72 окупанти.  

Знищення колони російської техніки — українські десантники показали потужне відео з фронту - фото 1
Допис 46-ї ОАеМБр. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині військові Третьої штурмової бригади зайшли на позиції ворога під час наступальних дій. Бійці знищили російських військових у ближньому бою.

Також у Державній прикордонній службі України показали, як прикордонники завдали влучного удару і перетворили техніку окупантів на металобрухт. Це трапилося на Запорізькому напрямку.

війна танки війна в Україні штурмова бригада ситуація на фронті втрати окупантів

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