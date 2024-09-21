Украинские десантники отбили массированный штурм и уничтожили колонну вражеской техники

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады показали отражение очередного массированного российского штурма на одном из самых горячих направлений фронта. При отражении атак была уничтожена колонна российской бронетехники вместе с личным составом.

Видео работы опубликовано в Telegram-канале 46-й ОАэМБр в субботу, 21 сентября.

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Бойцы 46-й ОАэМБр отбили штурм окупантов

В зоне ответственности 46-й ОАэМБр на одном из напряженных направлений фронта российские оккупанты прибегли к очередному массированному штурму, который с разной интенсивностью продолжался в течение всех суток. При поддержке авиации враг атаковал танками, БТР, БМП. Всего зафиксировано 24 попытки прорыва, в который с разных направлений россияне бросили 52 единицы техники.

"Наши десантники "горячо встретили гостей" огнем артиллерии и FPV-дронами, привлекли танковую роту и штурмовые группы для зачистки пехоты противника в укрытиях. Словом, выжигали зайцев адским огнем", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, уничтожено восемь танков и БМП, четыре БТР, по одному МТЛБ и мотоцикл. Повреждены четыре БМП.

Уцелевшая техника успела вовремя убраться с поля боя. Безвозвратные и санитарные потери личного состава врага составляют 72 оккупанта.

Сообщение 46-й ОАэмбр. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области военные Третьей штурмовой бригады зашли на позиции врага во время наступательных действий. Бойцы уничтожили россиян в ближнем бою.

Также в Государственной пограничной службе Украины показали, как пограничники нанесли точный удар и превратили технику оккупантов в металлолом. Это произошло на Запорожском направлении.