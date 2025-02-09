Військовополонені ЗСУ - історія зниклого воїна - новини

Яна на мітингу пам'яті військовополонених у Києві. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

26-річний військовий із 95 окремої десантно-штурмової бригади зник при виконанні бойового завдання на лінії фронту. Сталося це за 2 тижні до його весілля.

Про це Новини.LIVE розповіла наречена воїна — Яна.

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"У нас з ним на 10 серпня 2024 року планувалось весілля. За 2 тижні до нього він пішов на бойовий вихід і зник безвісти. Досі не маю жодної інформації про нього. Не знаю, де він і що він. У день, коли він йшов на завдання, я з сестрою їздила обирати собі весільні туфлі. Ми поспілкувалися по відео і він мені сказав, що обовʼязково повернеться. І все", — розповіла дівчина.

Наречений Яни у ЗСУ від початку війни. Вона додала, що командуванню 95-ї бригади про місцеперебування її хлопця нічого невідомо. Разом з тим дівчина закликала усіх небайдужих виходити на мітинги памʼяті українських військовополонених і запевнила, що всі дочекаються кожного, хто не вдома.

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