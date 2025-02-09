Военнопленные ВСУ - история пропавшего воина - новости

Яна на митинге памяти военнопленных в Киеве. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

26-летний военный из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады исчез при выполнении боевого задания на линии фронта. Произошло это за 2 недели до его свадьбы.

Об этом Новини.LIVE рассказала невеста воина — Яна.

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"У нас с ним на 10 августа 2024 года планировалась свадьба. За 2 недели до нее он пошел на боевой выход и пропал без вести. До сих пор не имею никакой информации о нем. Не знаю, где он и что он. В день, когда он шел на задание — я с сестрой ездила выбирать себе свадебные туфли. Мы пообщались по видео и он мне сказал, что обязательно вернется. И все", — рассказала девушка.

Жених Яны в ВСУ с начала войны. Она добавила, что командованию 95-й бригады о местонахождении ее парня ничего не известно. Также девушка призвала всех неравнодушных выходить на митинги памяти украинских военнопленных и заверила, что все дождутся каждого, кто не дома.

Напомним, Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов рассказал, когда прекращается статус лиц, пропавших без вести. Есть два случая — когда местонахождение человека установлено или же когда уже идентифицировано тело пропавшего.

Оккупанты атаковали ударными дронами украинскую столицу в ночь на 4 февраля. По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, зафиксированы повреждения на нескольких гражданских объектах.