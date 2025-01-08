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Зник безвісти у першому ж бою, — історія військового із 47-ї ОМБ

8 січня 2025 06:32
Галина Остаповець - Журналіст
РФ не повертає полонених 47 ОМб - родичі військових
Рідні військових із 47-ї ОМБ. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Валентина із Київщини чекає на свого 42-річного сина — військового із 47-ї ОМБ "Магура". Чоловік зник безвісти у першому ж бою — 2 листопада 2023 року.

Про це Новини.LIVE на мітингу у знак підтримки українських військовополонених розповіла мама чоловіка — Валентина.

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Жінка розповідає, що сина призвали через ТЦК 19 вересня у 2023 році, а вже 28 жовтня він був на нулі. Був командиром відділення.

"Перший бій у нього був 2 листопада. З тої сторони по них летіло все, що тільки можна. Один двохсотий, два — трьохсоті, а він і ще три хлопці зникли безвісти. Командир потім мені сказав по телефону, що тих трьох знайшли загиблими, а сина не знайшли. З того часу пройшло вже 13 місяців і я не чула про нього ніякої інформації. Сподіваюся і живу надією, що він у полоні, але не знаю…", — поділилася жінка.

Валентина каже, що востаннє син телефонував їй 26 жовтня, перед тим, як він мав вийти на позиції.

"Сказав, що будуть без звʼязку по дві доби. Мали охороняти обʼєкт у Красногорівці. І все, це вся інформація, яка на сьогодні мені відома. Знаю ще, що із 47-ї бригади взагалі нікого не повернули із полону. Постійно ходимо на акції і всеможливі зустрічі", — підсумувала Валентина.

У її сина є дружина та двоє дітей.

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ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП війна

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