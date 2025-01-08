РФ не возвращает пленных 47 ОМб - родственники военных

Родные военных из 47-й ОМБ. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

Валентина из Киевщины ждет своего 42-летнего сына — военного из 47-й ОМБ "Магура". Мужчина пропал без вести в первом же бою — 2 ноября 2023 года.

Об этом Новини.LIVE на митинге в знак поддержки украинских военнопленных рассказала мама мужчины — Валентина.

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Женщина рассказывает, что сына призвали из ТЦК 19 сентября в 2023 году, а уже 28 октября он был на нуле. Был командиром отделения.

"Первый бой у него был 2 ноября. С той стороны по ним летело все, что только можно. Один двухсотый, два — трехсотый, а он и еще три парня пропали без вести. Командир потом мне сказал по телефону, что тех троих нашли погибшими, а сына не нашли. С тех пор прошло уже 13 месяцев, и я не слышала о нем никакой информации", — поделилась женщина.

Валентина говорит, что в последний раз сын звонил ей 26 октября, прежде тем как должен был выйти на позиции.

"Сказал, что будут без связи по двое суток. Должны были охранять объект в Красногоровке. И все, это вся информация, которая сегодня мне известна. Знаю еще, что из 47-й бригады вообще никого не вернули из плена. Постоянно ходим на акции и всевозможные встречи", — подытожила Валентина.

У ее сына есть жена и двое детей.

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