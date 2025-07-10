Переведення бійців до іншої частини — в "Армія+" з'явилася нова інструкція

Військовий тримає смартфон із відкритим застосунком "Армія+". Фото: armyinform.com

На сайт мобільного застосунку "Армія+" додали інструкцію щодо переведення військовослужбовців в іншу військову частину. Перед початком переведення бійцям пропонують пройти невеликий тест.

Про це у вівторок, 8 липня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Який тест можуть пройти військові

Військовослужбовцям треба відповісти на низку питань, зокрема про термін служби у військовій частині, тип цієї частини, військову частину, до якої хотілося б перевестися, наявність чи відсутність офіцерського звання, придатність чи непридатність до військової служби.

Якщо перевестися можна, на сайті з'явиться шаблон рекомендаційного листа та зразки військових документів, які потрібні для того, щоб подати рапорт. Також на порталі зазначать, чи має погоджувати переведення командир.

Якщо ж боєць наразі не може змінити військову частину, йому мають повідомити, чому це зараз неможливо.

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, наразі будують новий тип комунікації у війську, аби позбутися бюрократії та зробити всі процеси зрозумілими.

Сервісом зміни місця служби вже скористалися 60 тисяч військових: 40 тисяч із них уже змінили військову частину або готуються до переведення. Відмовити в переведенні Кадровий центр ЗСУ може, якщо військовий надав неякісні фотокопії або не всі потрібні документи, але перелік необхідних сторінок і розділів документів тепер є в "Армія+", тому помилки трапляються вже не так часто, як раніше.

Нагадаємо, військовозобов'язані можуть самостійно роздрукувати військово-обліковий документ із QR-кодом. Така послуга вже доступна в застосунку "Резерв+".

Також ми повідомляли, що витік інформації з "Резерв+" неможливий. Застосунок використовує дані з державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг", але не зберігає їх.