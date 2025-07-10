Перевод бойцов в другую часть — в "Армия+" появилась новая инструкция

Военный держит смартфон с открытым приложением "Армия+". Фото: armyinform.com

На сайт мобильного приложения "Армия+" добавили инструкцию касательно перевода военнослужащих в другую воинскую часть. Перед началом перевода бойцам предлагают пройти небольшой тест.

Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Военнослужащим надо ответить на ряд вопросов, в частности о сроке службы в воинской части, типе этой части, воинской части, в которую хотелось бы перевестись, наличии или отсутствии офицерского звания, пригодности или непригодности к военной службе.

Если перевестись можно, на сайте появится шаблон рекомендательного письма и образцы военных документов, которые нужны для того, чтобы подать рапорт. Также на портале укажут, должен ли согласовывать перевод командир.

Если же боец пока не может сменить воинскую часть, ему должны сообщить, почему это сейчас невозможно.

По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, сейчас строят новый тип коммуникации в армии, чтобы избавиться от бюрократии и сделать все процессы понятными.

Сервисом смены места службы уже воспользовались 60 тысяч военных: 40 тысяч из них уже сменили воинскую часть или готовятся к переводу. Отказать в переводе Кадровый центр ВСУ может, если военный предоставил некачественные фотокопии или не все нужные документы, но перечень необходимых страниц и разделов документов теперь есть в "Армия+", поэтому ошибки случаются уже не так часто, как раньше.

Напомним, военнообязанные могут самостоятельно распечатать военно-учетный документ с QR-кодом. Такая услуга уже доступна в приложении "Резерв+".

Также мы сообщали, что утечка информации из "Резерв+" невозможна. Приложение использует данные из государственного реестра военнообязанных "Оберіг", но не сохраняет их.