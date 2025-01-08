Слова Трампа про завершення війни неправильно трактували, - ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

У медіа у вівторок, 7 січня, поширилася інформація, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сподівається зупинити війну в Україні за пів року. Однак з'ясувалося, що він не це мав на увазі.

Про це пише OBOZ.UA у середу, 8 січня.

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Вчора під час пресконференції Трампа у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді прозвучало запитання щодо його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Майбутній очільник Білого дому заговорив про період у пів року стосовно зустрічі для обговорення ситуації в Україні.

Однак більшість медіа неправильно трактували його відповідь, написавши про обіцянку "завершити війну за пів року".

Раніше ми писали, що Трамп заявив, що сподівається завершити війну в Україні за пів року.

Крім того, спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших столиць Європи.