Слова Трампа о завершении войны неправильно трактовали, - СМИ

СМИ опровергли слова Трампа о времени завершения войны в Украине
В медиа во вторник, 7 января, распространилась информация, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется остановить войну в Украине за полгода. Однако выяснилось, что он не это имел в виду.
Об этом пишет OBOZ.UA в среду, 8 января.
Заявление Трампа о сроках завершения войны в Украине
Вчера во время пресс-конференции Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде прозвучал вопрос относительно его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Будущий глава Белого дома заговорил о периоде в полгода относительно встречи для обсуждения ситуации в Украине.
Однако большинство медиа неправильно трактовали его ответ, написав об обещании "завершить войну за полгода".
Ранее мы писали, что Трамп заявил, что надеется завершить войну в Украине за полгода.
Кроме того, спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев и другие столицы Европы.
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