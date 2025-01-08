Слова Трампа о завершении войны неправильно трактовали, - СМИ

Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

В медиа во вторник, 7 января, распространилась информация, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется остановить войну в Украине за полгода. Однако выяснилось, что он не это имел в виду.

Об этом пишет OBOZ.UA в среду, 8 января.

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Вчера во время пресс-конференции Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде прозвучал вопрос относительно его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Будущий глава Белого дома заговорил о периоде в полгода относительно встречи для обсуждения ситуации в Украине.

Однако большинство медиа неправильно трактовали его ответ, написав об обещании "завершить войну за полгода".

Ранее мы писали, что Трамп заявил, что надеется завершить войну в Украине за полгода.

Кроме того, спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев и другие столицы Европы.