Корпуси у війську — стало відомо, на базі якої бригади створять перший

Українські військові. Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про початок переходу на корпусну структуру. Наразі мова йде про створення й розгортання 20 корпусів. Найвищим керівником тепер буде не командир бригади, а командир корпуса.

Про це повідомив воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов в понеділок, 3 лютого.

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На базі яких бригад створять корпуси

За словами Бутусова, перші корпуси будуть створені на базі найкращих бригад ЗСУ й Нацгвардії. Наразі відомо, де планують розгорнути перший корпус.

"В ЗСУ, за даними наших джерел в Силах оборони, першим корпусом, який буде розгорнутий в Сухопутних військах буде третій корпус. Його буде розгорнуто на базі Третьої штурмової бригади і командувати ним буде діючий командир 3 ОШБр Андрій Білецький", — заявив журналіст.

Бутусов додав, що в кожен корпус буде входити мінімум 4-5 бригад, а також окремі частини. Можлива смуга відповідальності корпусів буде становити до 150 км. Також відомо, що наразі планують розгорнути ще два корпуси.

"Очевидно, 30 корпус морської піхоти, який зараз виконує тільки адміністративні функції, буде вже об'єднувати комплект військ морської піхоти. Також, очевидно, на базі наших кращих бригад, наприклад 92 штурмова, також будуть створені інші корпуси", — додав Бутусов.

Планується також створення двох корпусів у Нацгвардії. Їх розгорнуть на базі 12-ї бригади НГ "Азов", командиром призначать Дениса Прокопенка, а також на базі 13-ї бригади НГ "Хартія", командиром стане нинішній Ігор Оболенський.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що корпусна організація війська — не новинка для України. За його словами, ця система була й раніше в тому чи іншому вигляді. Тимочко припустив, що під час реалізації реформи може виникнути проблема у кадровій підготовці фахівців, які могли б очолювати такі великі військові з'єднання.

Натомість заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін на реорганізацію структури війська відреагував позитивно. Він заявив, що таке рішення назрівало вже дуже давно.