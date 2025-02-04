Корпуса в армии — стало известно, на базе какой бригады создадут первый

Украинские военные. Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о начале перехода на корпусную структуру. Сейчас речь идет о создании и развертывании 20 корпусов. Высшим руководителем теперь будет не командир бригады, а командир корпуса.

Об этом сообщил военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов в понедельник, 3 февраля.

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На базе каких бригад создадут корпуса

По словам Бутусова, первые корпуса будут созданы на базе лучших бригад ВСУ и Нацгвардии. Сейчас известно, где планируют развернуть первый корпус.

"В ВСУ, по данным наших источников в Силах обороны, первым корпусом, который будет развернут в Сухопутных войсках, будет третий корпус. Он будет развернут на базе Третьей штурмовой бригады, и командовать им будет действующий командир 3 ОШБр Андрей Билецкий", — заявил журналист.

Бутусов добавил, что в каждый корпус будет входить минимум 4-5 бригад, а также отдельные части. Возможная полоса ответственности корпусов будет составлять до 150 км. Также известно, что сейчас планируют развернуть еще два корпуса.

"Очевидно, 30 корпус морской пехоты, который сейчас выполняет только административные функции, будет уже объединять комплект войск морской пехоты. Также, очевидно, на базе наших лучших бригад, например, 92 штурмовая, также будут созданы другие корпуса", — добавил Бутусов.

Планируется также создание двух корпусов в Нацгвардии. Их развернут на базе 12-й бригады НГ "Азов", командиром назначат Дениса Прокопенко, а также на базе 13-й бригады НГ "Хартия", командиром станет нынешний Игорь Оболенский.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что корпусная организация войска — не новинка для Украины. По его словам, эта система была и раньше в том или ином виде. Тимочко предположил, что при реализации реформы может возникнуть проблема в кадровой подготовке специалистов, которые могли бы возглавлять такие крупные военные соединения.

Зато заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин на реорганизацию структуры войска отреагировал положительно. Он заявил, что такое решение назревало уже очень давно.