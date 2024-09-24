Злочини росіян проти українських медіа

Злочини росіян проти медіа в Україні — статистика за серпень
Протягом серпня Росія скоїла 17 злочинів проти медіа в Україні. Загалом за два роки і сім місяців з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 637 подібних злочинів.
Такими є дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів та медіа, який здійснює Інститут масової інформації.
Злочини росіян проти медіа у серпні
Внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" 24 серпня у Краматорську загинув радник з питань безпеки британського інформагентства Reuters Раян Еванс.
Наголошується, що троє медійників загинули на війні, захищаючи Україну. В Інституті наголосили, що не вносили їх у статистику злочинів проти медіа, але обов'язково згадують, оскільки це значна втрата для української журналістики. Ідеться про:
- Богдан Затула — мобілізований кореспондент Новини.LIVE з Харкова.
- Павло Пархоменко — оператор каналу "Прямий", військовослужбовець ЗСУ.
- Ігор Захаров — працював на телеканалах "Україна" та 1+1. Зник на фронті рік тому, і лише у вересні стало відомо про його загибель.
Також чотири журналісти отримали поранення внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" 24 серпня в Краматорську:
- Іван Любиш-Кірдей — оператор Reuters, у важкому стані потрапив до лікарні;
- Деніел Пелещук — журналіст Reuters, який, отримавши медичну допомогу, виписався з лікарні;
- Віктор Саєнко — журналіст Reuters, отримав травми, які не є небезпечними для життя;
- Моніка Андрушевська — польська журналістка Центру документування російських злочинів в Україні імені Рафаеля Лемкіна, волонтерка, отримала порізи.
Також на покровському напрямку наприкінці серпня росіяни атакували дроном авто знімальної групи журналіста 1+1 Олександра Моторного.
Раніше ми розповідали, що з початку повномасштабної війни Росія вбила майже сотню українських журналістів та медійників. Частина з них загинула під час виконання професійних обов'язків, але більшість — перебуваючи в лавах ЗСУ.
У Києві в понеділок, 16 вересня, вшанували пам'ять загиблих журналістів. Зокрема, було вшановано засновника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Ґонґадзе.
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