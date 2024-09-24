Преступления россиян против украинских медиа

Преступления россиян против медиа в Украине — статистика за август
В августе Россия совершила 17 преступлений против медиа в Украине. Всего за два года и семь месяцев с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 637 подобных преступлений.
Таковы данные Мониторинга российских преступлений против журналистов и медиа, осуществляемого Институтом массовой информации.
Преступления россиян против медиа в августе
В результате российского удара по гостинице "Сапфир" 24 августа в Краматорске погиб советник по безопасности британского информагентства Reuters Райан Эванс.
Отмечается, что трое медийщиков погибли на войне, защищая Украину. В Институте подчеркнули, что не вносили их в статистику преступлений против медиа, но обязательно упоминают, поскольку это значительная потеря украинской журналистики. Речь идет о:
- Богдане Затуле — мобилизованный корреспондент Новини.LIVE из Харькова.
- Павле Пархоменко — оператор канала "Прямой", военнослужащий ВСУ.
- Игоре Захарове — работал на телеканалах "Украина" и 1+1. Исчез на фронте год назад, и только в сентябре стало известно о его гибели.
Также четыре журналиста получили ранения в результате российского удара по гостинице "Сапфир" 24 августа в Краматорске:
- Иван Любыш-Кирдей — оператор Reuters, в тяжелом состоянии попал в больницу;
- Дэниел Пелещук — журналист Reuters, который, получив медицинскую помощь, выписался из больницы;
- Виктор Саенко — журналист Reuters, получил травмы, не опасные для жизни;
- Моника Андрушевская — польская журналистка Центра документирования российских преступлений в Украине имени Рафаэля Лемкина, волонтер, получила порезы.
Также на покровском направлении в конце августа россияне атаковали дроном авто съемочной группы журналиста 1+1 Александра Моторного.
Ранее мы рассказывали, что с начала полномасштабной войны Россия убила около сотни украинских журналистов и медийщиков. Часть из них погибла во время исполнения профессиональных обязанностей, но большинство находятся в рядах ВСУ.
В Киеве в понедельник, 16 сентября, почтили память погибших журналистов. В частности, был отмечен основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе.
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