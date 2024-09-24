Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Преступления россиян против медиа в Украине — статистика за август arrow

Преступления россиян против медиа в Украине — статистика за август

24 сентября 2024 15:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Преступления россиян против украинских медиа
Выставка "Российские преступления против СМИ в Украине". Фото иллюстративное: Институт массовой информации
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В августе Россия совершила 17 преступлений против медиа в Украине. Всего за два года и семь месяцев с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 637 подобных преступлений.

Таковы данные Мониторинга российских преступлений против журналистов и медиа, осуществляемого Институтом массовой информации.

Читайте также:
Украина
Преступления против журналистов в Украине. Фото: скриншот

Преступления россиян против медиа в августе

В результате российского удара по гостинице "Сапфир" 24 августа в Краматорске погиб советник по безопасности британского информагентства Reuters Райан Эванс.

Отмечается, что трое медийщиков погибли на войне, защищая Украину. В Институте подчеркнули, что не вносили их в статистику преступлений против медиа, но обязательно упоминают, поскольку это значительная потеря украинской журналистики. Речь идет о:

  • Богдане Затуле — мобилизованный корреспондент Новини.LIVE из Харькова.
  • Павле Пархоменко — оператор канала "Прямой", военнослужащий ВСУ.
  • Игоре Захарове — работал на телеканалах "Украина" и 1+1. Исчез на фронте год назад, и только в сентябре стало известно о его гибели.

Также четыре журналиста получили ранения в результате российского удара по гостинице "Сапфир" 24 августа в Краматорске:

  • Иван Любыш-Кирдей — оператор Reuters, в тяжелом состоянии попал в больницу;
  • Дэниел Пелещук — журналист Reuters, который, получив медицинскую помощь, выписался из больницы;
  • Виктор Саенко — журналист Reuters, получил травмы, не опасные для жизни;
  • Моника Андрушевская — польская журналистка Центра документирования российских преступлений в Украине имени Рафаэля Лемкина, волонтер, получила порезы.

Также на покровском направлении в конце августа россияне атаковали дроном авто съемочной группы журналиста 1+1 Александра Моторного.

Ранее мы рассказывали, что с начала полномасштабной войны Россия убила около сотни украинских журналистов и медийщиков. Часть из них погибла во время исполнения профессиональных обязанностей, но большинство находятся в рядах ВСУ.

В Киеве в понедельник, 16 сентября, почтили память погибших журналистов. В частности, был отмечен основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе.

журналисты военные преступления война в Украине Россия погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:50 Во Львове попрощались с тремя Героями — фото

16:46 Почти лето — какая погода будет в Одессе 25 сентября

16:38 На "Академике Вернадском" зафиксировали самую высокую скорость ветра с 1947 года

16:36 В России заявили, что их не интересуют проблемы жителей Курщины, — ВСУ

16:24 ГУР зачистило от оккупантов завод в Волчанске — впечатляющее видео

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

16:06 Третья штурмовая уничтожает вражеские танки на Харьковщине — впечатляющее видео

16:03 Суркис объяснил, чего ждет от матча Динамо с Лацио в Лиге Европы

обновлено:

15:57 РФ ударила по многоэтажкам в Харькове — есть потерпевшие

15:43 Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

обновлено:

15:40 В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами

16:50 Во Львове попрощались с тремя Героями — фото

16:46 Почти лето — какая погода будет в Одессе 25 сентября

16:38 На "Академике Вернадском" зафиксировали самую высокую скорость ветра с 1947 года

16:36 В России заявили, что их не интересуют проблемы жителей Курщины, — ВСУ

16:24 ГУР зачистило от оккупантов завод в Волчанске — впечатляющее видео

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

16:06 Третья штурмовая уничтожает вражеские танки на Харьковщине — впечатляющее видео

16:03 Суркис объяснил, чего ждет от матча Динамо с Лацио в Лиге Европы

обновлено:

15:57 РФ ударила по многоэтажкам в Харькове — есть потерпевшие

15:43 Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

обновлено:

15:40 В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью