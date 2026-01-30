Зрадник полював на інформацію про Sea Baby — СБУ затримала посіпаку окупантів

Військовослужбовець, якого підозрюють у передачі даних про морські дрони. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила військовослужбовця, який намагався передати ворогу секретні дані про морські дрони. Фігурант збирав інформацію про маршрути руху безпілотних катерів та точні координати місць базування їхніх операторів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як шпигун вистежував "морських малюків"

Підозрюваний служив у елітній бригаді безекіпажних комплексів спеціального призначення. Саме ці дрони Sea Baby та Magura стали кошмаром для російського флоту в Чорному морі.

Окупанти прагнули отримати геолокації пунктів зберігання катерів. Їм потрібні були маршрути, якими техніка виходить на бойові завдання. Росія готувала масований ракетний удар по цих об’єктах.

Зрадника затримали вчасно. Оперативники схопили його безпосередньо під час підготовки координат для передачі. Одночасно СБУ провела термінові заходи, щоб убезпечити всі локації Сил оборони.

У поле зору російських спецслужб військовий потрапив через язик. Він розповідав знайомим зайві деталі своєї роботи. Росіяни використали одну з таких "подруг" як посередницю. Через неї агент отримував запити та передавав закриті відомості.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гаджет із секретними файлами та листуванням. Там зберігалися звіти, які чоловік готував для свого контакту.

Можливе рішення суду

Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід без права виходу під заставу. За статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ йому загрожує до восьми років за ґратами. Слідство продовжується.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині затримали військового, який здавав позиції ППО. Також ми писали, що в Одесі викрили агентку РФ, яка наводила ракети на місто.