Главная Армия Слив данных о дронах Sea Baby — СБУ задержала шпиона в ВМС

Слив данных о дронах Sea Baby — СБУ задержала шпиона в ВМС

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 01:03
Предатель охотился за информацией о Sea Baby — СБУ задержала приспешника оккупантов
Военнослужащий, которого подозревают в передаче данных о морских дронах. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащего, который пытался передать врагу секретные данные о морских дронах. Фигурант собирал информацию о маршрутах движения беспилотных катеров и точные координаты мест базирования их операторов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Как шпион выслеживал "морских малышей"

Подозреваемый служил в элитной бригаде безэкипажных комплексов специального назначения. Именно эти дроны Sea Baby и Magura стали кошмаром для российского флота в Черном море.

Оккупанты стремились получить геолокации пунктов хранения катеров. Им нужны были маршруты, по которым техника выходит на боевые задачи. Россия готовила массированный ракетный удар по этим объектам.

Предателя задержали вовремя. Оперативники схватили его непосредственно во время подготовки координат для передачи. Одновременно СБУ провела срочные мероприятия, чтобы обезопасить все локации Сил обороны.

В поле зрения российских спецслужб военный попал из-за языка. Он рассказывал знакомым лишние детали своей работы. Россияне использовали одну из таких "подруг" как посредницу. Через нее агент получал запросы и передавал закрытые сведения.

Во время обысков правоохранители изъяли гаджет с секретными файлами и перепиской. Там хранились отчеты, которые мужчина готовил для своего контакта.

Возможное решение суда

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Суд избрал ему меру пресечения без права выхода под залог. По статье о несанкционированном распространении информации о перемещении ВСУ ему грозит до восьми лет за решеткой. Следствие продолжается.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине задержали военного, который сдавал позиции ПВО. Также мы писали, что в Одессе разоблачили агента РФ, которая наводила ракеты на город.

СБУ суд ВСУ госизмена судебные решения морские дроны
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
