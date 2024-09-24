На думку президента Чехії, а ні Київ, а ні Москва не зможуть повністю досягти своїх цілей у війні

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters

Україна має бути реалістичною щодо своїх цілей на майбутніх переговорах з Кремлем. Слід брати до уваги, що деякі території можуть залишитись тимчасово окупованими, але це не означає перемоги Москви.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв'ю The New York Times.

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На думку очільника Чехії, ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на забезпечення своїх максималістських цілей. Для України це включає повернення всієї території, включно з Кримом. Для Росії це вимога, щоб Україна офіційно поступилася землею, на яку претендує Москва, включно з чотирма регіонами, які лише частково контролюються російськими військами.

"Говорити про поразку України чи поразку Росії просто безглуздо, тому кінець буде десь посередині", — заявив Павел.

Найімовірнішим результатом війни, на його думку, буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. Але, додав він, ця "тимчасова річ" може тривати роками.

Петр Павел нагадав, що країни Балтії були окуповані протягом півстоліття, але зрештою вони відновили свою незалежність після падіння комунізму в 1991 році.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.

А раніше ми писали, що канцлер Австрії Карл Негаммер висловив думку про необхідність проведення переговорів між Росією та Україною "без попередніх умов". Він запропонував Австрію, як місце для їх проведення.