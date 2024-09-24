Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви arrow

Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

24 вересня 2024 00:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку президента Чехії, а ні Київ, а ні Москва не зможуть повністю досягти своїх цілей у війні
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна має бути реалістичною щодо своїх цілей на майбутніх переговорах з Кремлем. Слід брати до уваги, що деякі території можуть залишитись тимчасово окупованими, але це не означає перемоги Москви. 

Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв'ю The New York Times.

Читайте також:

Чому навіть з окупованими територіями Україна не програє

На думку очільника Чехії, ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на забезпечення своїх максималістських цілей. Для України це включає повернення всієї території, включно з Кримом. Для Росії це вимога, щоб Україна офіційно поступилася землею, на яку претендує Москва, включно з чотирма регіонами, які лише частково контролюються російськими військами.

"Говорити про поразку України чи поразку Росії просто безглуздо, тому кінець буде десь посередині", — заявив Павел.

Найімовірнішим результатом війни, на його думку, буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. Але, додав він, ця "тимчасова річ" може тривати роками.

Петр Павел нагадав, що країни Балтії були окуповані протягом півстоліття, але зрештою вони відновили свою незалежність після падіння комунізму в 1991 році.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.

А раніше ми писали, що канцлер Австрії Карл Негаммер висловив думку про необхідність проведення переговорів між Росією та Україною "без попередніх умов". Він запропонував Австрію, як місце для їх проведення.

Київ переговори Чехія Москва війна в Україні ТОТ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

00:10 Росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблий і поранені

00:06 Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

23 вересня 2024

23:58 Зеленський зустрівся з прем'єром Японії — про що говорили

23:53 На Рівненщині жінка повідомляла про місця видачі повісток — що вирішив суд

23:52 Не з'явився до ТЦК — увесь список поважних причин

23:47 В Міноборони пояснили, як ШІ допомагає виявляти ворожі цілі

23:40 Зеленський виступив на Саміті майбутнього — головні заяви

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

23:35 Президент Ірану висловив готовність до переговорів щодо війни в Україні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

22:48 На Львівщині чоловік проігнорував повістку, бо зламалося авто — що вирішив суд

Термінова новина

00:10 Росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблий і поранені

00:06 Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

23 вересня 2024

23:58 Зеленський зустрівся з прем'єром Японії — про що говорили

23:53 На Рівненщині жінка повідомляла про місця видачі повісток — що вирішив суд

23:52 Не з'явився до ТЦК — увесь список поважних причин

23:47 В Міноборони пояснили, як ШІ допомагає виявляти ворожі цілі

23:40 Зеленський виступив на Саміті майбутнього — головні заяви

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

23:35 Президент Ірану висловив готовність до переговорів щодо війни в Україні

22:48 На Львівщині чоловік проігнорував повістку, бо зламалося авто — що вирішив суд

22:20 На відновлення енергетики України за два роки зібрали величезну суму, — Блінкен

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті