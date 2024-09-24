По мнению президента Чехии, ни Киев, ни Москва не смогут полностью достичь своих целей в войне

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters

Украина должна быть реалистичной в своих целях на предстоящих переговорах с Кремлем. Следует учесть, что некоторые территории могут остаться временно оккупированными, но это не означает победы Москвы.

Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью The New York Times.

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По мнению главы Чехии, ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на обеспечение своих максималистских целей. Для Украины это возвращение всей территории, включая Крым. Для России это требование, чтобы Украина официально уступила землю, на которую претендует Москва, включая четыре региона, которые лишь частично контролируются российскими войсками.

"Говорить о поражении Украины или поражении России просто бессмысленно, поэтому конец будет где-то посередине", — заявил Павел.

Вероятным результатом войны, по его мнению, будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией. Но, добавил он, это "временно" может длиться годами.

Павел напомнил, что страны Балтии были оккупированы в течение полувека, но в конце концов они восстановили свою независимость после падения коммунизма в 1991 году.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос снятия санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.

А ранее мы писали, что канцлер Австрии Карл Негаммер выразил мнение о необходимости проведения переговоров между Россией и Украиной "без предварительных условий". Он предложил Австрию как место для их проведения.