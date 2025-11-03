Відео
Україна
Жорін висловився щодо мотивації для вступу до війська

Жорін висловився щодо мотивації для вступу до війська

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 23:41
Оновлено: 23:55
Нові контракти від Міноборони — реакція Максима Жоріна
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Міністерство оборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Бійці підтримують всі можливі методи позитивної мотивації вступати до війська, але хочуть рішення щодо тих, хто воює четвертий рік.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram 3 листопада. 

Реакція Жоріна на нові контракти Міноборони

Жорін розповів, що він підтримує всі можливі методи позитивної мотивації вступати до війська, але хочеться бачити справедливі ініціативи щодо бійців, які воюють вже декілька років.

"Серед цих рішень хочеться побачити справедливі ініціативи стосовно тих, хто воює вже третій, четвертий рік повномасштабної війни. Мотивація для цієї категорії не менш важлива за залучення нових людей. Варто памʼятати, що на геть втомлених, шокованих від того, що відбувається, військових тримається сьогодні вся країна", — наголосив заступник командира Третього армійського корпусу.

Скриншот допису Максима Жоріна

Які нові контракти готує Міноборони

Міноборони готує нові типи контрактів за дорученням Володимира Зеленського. Головна новація — гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту.

Нові контракти для військових. Фото: Міноборони

"Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому. Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета", — заявили в оборонному відомстві. 

Нагадаємо, раніше "Контракт 18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони. Бійці самостійно зможуть обирати бригаду, в якій хочуть служити. 

Водночас військовий розповів, що молодь все рідше підписує контракти із ЗСУ. Ситуація залишається складною. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
