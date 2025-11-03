Новые контракты от Минобороны — реакция Максима Жорина

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Министерство обороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих. Бойцы поддерживают все возможные методы положительной мотивации вступать в армию, но хотят решения в отношении тех, кто воюет четвертый год.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram 3 ноября.

Реакция Жорина на новые контракты Минобороны

Жорин рассказал, что он поддерживает все возможные методы положительной мотивации вступать в армию, но хочется видеть справедливые инициативы в отношении бойцов, которые воюют уже несколько лет.

"Среди этих решений хочется увидеть справедливые инициативы в отношении тех, кто воюет уже третий, четвертый год полномасштабной войны. Мотивация для этой категории не менее важна, чем привлечение новых людей. Стоит помнить, что на совершенно уставших, шокированных от происходящего военных держится сегодня вся страна", — подчеркнул заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Скриншот сообщения Максима Жорина

Какие новые контракты готовит Минобороны

Минобороны готовит новые типы контрактов по поручению Владимира Зеленского. Главная новация — гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта.

Новые контракты для военных. Фото: Минобороны

"После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет приобщаться к нему в будущем. Планируем, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета", — заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее "Контракт 18-24" расширили на все боевые подразделения Сил обороны. Бойцы самостоятельно смогут выбирать бригаду, в которой хотят служить.

В то же время военный рассказал, что молодежь все реже подписывает контракты с ВСУ. Ситуация остается сложной.