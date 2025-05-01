Жорін відреагував на знайдені цвяхи у дронах РФ

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував цвяхи, знайдені у російських безпілотниках, які атакують Україну. Він зазначив, що росіяни не вперше використовують заборонені види ураження.

Про це Жорін розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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У четвер, 1 травня, російські окупанти безпілотниками атакували Харків. В одному із дронів було виявлено мішок з цвяхами.

У відповідь на цю новину Максим Жорін сказав, що росіяни не вперше застосовують таку зброю проти мирного населення.

Заступник командира 3 ОШБр наголосив, що Росія давно використовує заборонені види ураження — зокрема, шрапнель та хімічну зброю. Тому, за його словами, у цьому немає нічого нового.

Він зазначив, що просто цього разу вдалося ідентифікувати дрон у цілому вигляді й виявити мішок з цвяхами.

"Ну насправді для нас як для військових це не нове абсолютно. Росіяни досить давно вже використовують заборонені види нанесення ураження. Зокрема, це стосується шрапнелі й хімічної зброї тощо. Я навіть впевнений, що це не вперше, що вони й по цивільних намагаються її використовувати.

Просто цього разу ми змогли це ідентифікувати та в цілому вигляді знайти. Це росіяни, це цинічні тварини. Це їхній стиль запускати "шахеди", які будуть якомога більше наносити ураження саме цивільним", — зазначив Жорін.

Нагадаємо, що 1 травня у російському безпілотнику, який вдарив по Київському району Харкова, знайшли мішок із цвяхами.

Ми інформували про вибухи, що лунали у Харкові вночі 1 травня.