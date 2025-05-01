Жорин отреагировал на найденные гвозди в дронах РФ

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал гвозди, найденные в российских беспилотниках, которые атакуют Украину. Он отметил, что россияне не впервые используют запрещенные виды поражения.

Об этом Жорин рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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В четверг, 1 мая, российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьков. В одном из дронов был обнаружен мешок с гвоздями.

В ответ на эту новость, Максим Жорин сказал, что россияне не впервые применяют такое оружие против мирного населения.

Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что Россия давно использует запрещенные виды поражения — в частности, шрапнель и химическое оружие. Поэтому, по его словам, в этом нет ничего нового.

Он отметил, что просто на этот раз удалось идентифицировать дрон в целом виде и обнаружить мешок с гвоздями.

"Ну на самом деле для нас, как для военных, это не ново абсолютно. Россияне достаточно давно уже используют запрещенные виды нанесения поражения. В частности, это касается шрапнели и химического оружия и так далее. Я даже уверен, что это не впервые, что они и по гражданским пытаются его использовать.

Просто на этот раз мы смогли это идентифицировать и в целом виде найти. Это россияне, это циничные животные. Это их стиль запускать Шахеды, которые будут как можно больше наносить поражения именно гражданским", — отметил Жорин.

Напомним, что 1 мая в российском беспилотнике, который ударил по Киевскому району Харькова, нашли мешок с гвоздями.

Мы информировали о взрывах, которые раздавались в Харькове ночью 1 мая.