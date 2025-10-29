Жорін прокоментував зростання випадків СЗЧ та назвав причини проблеми в армії

Максим Жорін. Фото: АрімяInform

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін висловився про випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) в Україні під час війни. За його словами, цифри говорять про провалену роботу по багатьох важливих напрямках в армії.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у середу, 29 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Випадки СЗЧ в Україні

Жорін зауважив, що кількість СЗЧ, наприклад, може залежати від інтенсивності бойових дій.

"Але якщо цифри одного підрозділу в рази відрізняються від іншого, на тому ж самому напрямку — значить з проблемою можна працювати. А ефективні рішення можна масштабувати на все військо — аби лише хотіли це зробити", — пише він.

За словами заступника командира Третього армійського корпусу, кількість СЗЧ не буде знижуватися без налагодженої роботи з особовим складом. Жорін заявив, що для цього необхідно розбудувати сержантську гілку.

"Не буде позитивних зрушень без довіри особового складу до командирів — та для цього не можна ставити зручних довб***в, треба обирати командирів згідно їхнього авторитету. І звісно, кількість СЗЧ буде тільки рости, якщо в армії не навчаться ставитись нормально до людей", — додав він.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора розповіли, скільки випадків СЗЧ зафіксовано в Україні з січня 2022 року.

Раніше Жорін розповідав, як можна уникнути СЗЧ в українській армії. Він наголосив на декількох кроках.