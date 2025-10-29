Жорин прокомментировал рост случаев СОЧ и назвал причины проблемы в армии

Максим Жорин. Фото: АримяInform

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин высказался о случаях самовольного оставления части (СЗЧ) в Украине во время войны. По его словам, цифры говорят о проваленной работе по многим важным направлениям в армии.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в среду, 29 октября.

Реклама

Читайте также:

Случаи СОЧ в Украине

Жорин отметил, что количество СОЧ, например, может зависеть от интенсивности боевых действий.

"Но если цифры одного подразделения в разы отличаются от другого, на том же самом направлении — значит с проблемой можно работать. А эффективные решения можно масштабировать на все войско — лишь бы только хотели это сделать", — пишет он.

По словам заместителя командира Третьего армейского корпуса, количество СОЧ не будет снижаться без налаженной работы с личным составом. Жорин заявил, что для этого необходимо перестроить сержантскую ветвь.

"Не будет положительных сдвигов без доверия личного состава к командирам — и для этого нельзя ставить удобных долб***в, надо выбирать командиров согласно их авторитету. И конечно, количество СОЧ будет только расти, если в армии не научатся относиться нормально к людям", — добавил он.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, в Офисе генпрокурора рассказали, сколько случаев СОЧ зафиксировано в Украине с января 2022 года.

Ранее Жорин рассказывал, как можно избежать СОЧ в украинской армии. Он выделил несколько шагов.