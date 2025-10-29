Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Жорин объяснил, от чего зависит количество СОЧ

Жорин объяснил, от чего зависит количество СОЧ

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 22:12
обновлено: 22:12
Жорин прокомментировал рост случаев СОЧ и назвал причины проблемы в армии
Максим Жорин. Фото: АримяInform

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин высказался о случаях самовольного оставления части (СЗЧ) в Украине во время войны. По его словам, цифры говорят о проваленной работе по многим важным направлениям в армии.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в среду, 29 октября.

Реклама
Читайте также:

Случаи СОЧ в Украине

Жорин отметил, что количество СОЧ, например, может зависеть от интенсивности боевых действий.

"Но если цифры одного подразделения в разы отличаются от другого, на том же самом направлении — значит с проблемой можно работать. А эффективные решения можно масштабировать на все войско — лишь бы только хотели это сделать", — пишет он.

По словам заместителя командира Третьего армейского корпуса, количество СОЧ не будет снижаться без налаженной работы с личным составом. Жорин заявил, что для этого необходимо перестроить сержантскую ветвь.

"Не будет положительных сдвигов без доверия личного состава к командирам — и для этого нельзя ставить удобных долб***в, надо выбирать командиров согласно их авторитету. И конечно, количество СОЧ будет только расти, если в армии не научатся относиться нормально к людям", — добавил он.

null
Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, в Офисе генпрокурора рассказали, сколько случаев СОЧ зафиксировано в Украине с января 2022 года.

Ранее Жорин рассказывал, как можно избежать СОЧ в украинской армии. Он выделил несколько шагов.

война Украина армия СОЧ Максим Жорин
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации