Головна Армія Жорін пояснив, як вирішити проблему з СЗЧ у війську

Дата публікації: 24 березня 2026 05:33
Максим Жорін. Фото: АрімяInform

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що проблему з СЗЧ може вирішити лише системний аналіз. На його думку, більш жорстке покарання нічого не змінить.

Про це Жорін сказав в інтерв'ю "Армія TV", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Як вирішити проблему з СЗЧ в Україні

За словами Жоріна, СЗЧ є абсолютно у всіх підрозділах, але у когось цей показник мінімальний, а в інших — майже весь підрозділ.

"Я вас запевняю, що людина, яка прийняла рішення йти в СЗЧ, навіть якщо буде 100% знати, що його завтра впіймають і він потрапить у в'язницю, то він все одно це зробить. Для нього ось це покарання не зіграє вирішальну роль. Яке покарання може бути гіршим, ніж ризик для твого життя, особливо знаходячись в підрозділі, де неадекватні рішення командира? Немає такого покарання, немає такої загрози в світі, яка б була для тебе більш страшною, ніж те, що з тобою зараз відбувається", — пояснив він.

Одним із варіантів вирішення проблеми військовий бачить системний аналіз того, чому військові залишають свої підрозділи.

"Тому я не вірю в те, що більш жорстке покарання змінить ситуацію. Ситуацію змінить аналіз і прийняття рішень по результату цього аналізу", — резюмував Жорін.

Нагадаємо, нещодавно Максим Жорін розповів, що найрідше бійці йдуть в СЗЧ з Третього армійського корпусу. Ба більше, корпус має найвищий рівень повернень бійців після поранень. Це пов'язано з добре організованою ідеологічною підготовкою військових.

Також нещодавно ми писали, що у Верховній Раді планують прирівняти військових, які вчинили СЗЧ — до неплатників аліментів.

Україна армія покарання війна в Україні СЗЧ Максим Жорін
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

