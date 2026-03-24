Жорин объяснил, как решить проблему с СОЧ в армии

Максим Жорин. Фото: АримяInform

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что проблему с СЗЧ может решить только системный анализ. По его мнению, более жесткое наказание ничего не изменит.

Об этом Жорин сказал в интервью "Армия TV", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как решить проблему с СОЧ в Украине

По словам Жорина, СОЧ есть абсолютно во всех подразделениях, но у кого-то этот показатель минимальный, а у других — почти все подразделение.

"Я вас уверяю, что человек, который принял решение идти в СОЧ, даже если будет 100% знать, что его завтра поймают и он попадет в тюрьму, то он все равно это сделает. Для него вот это наказание не сыграет решающую роль. Какое наказание может быть хуже, чем риск для твоей жизни, особенно находясь в подразделении, где неадекватные решения командира? Нет такого наказания, нет такой угрозы в мире, которая была бы для тебя более страшной, чем то, что с тобой сейчас происходит", — пояснил он.

Одним из вариантов решения проблемы военный видит системный анализ того, почему военные оставляют свои подразделения.

"Поэтому я не верю в то, что более жесткое наказание изменит ситуацию. Ситуацию изменит анализ и принятие решений по результату этого анализа", — резюмировал Жорин.

Напомним, недавно Максим Жорин рассказал, что реже всего бойцы уходят в СОЧ из Третьего армейского корпуса. Более того, корпус имеет самый высокий уровень возвращений бойцов после ранений. Это связано с хорошо организованной идеологической подготовкой военных.

Также недавно мы писали, что в Верховной Раде планируют приравнять военных, которые совершили СОЧ - к неплательщикам алиментов.