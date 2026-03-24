Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Армия Жорин объяснил, как решить проблему с СОЧ в армии

Жорин объяснил, как решить проблему с СОЧ в армии

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 05:33
Максим Жорин. Фото: АримяInform

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что проблему с СЗЧ может решить только системный анализ. По его мнению, более жесткое наказание ничего не изменит.

Об этом Жорин сказал в интервью "Армия TV", передает Новини.LIVE.

По словам Жорина, СОЧ есть абсолютно во всех подразделениях, но у кого-то этот показатель минимальный, а у других — почти все подразделение.

"Я вас уверяю, что человек, который принял решение идти в СОЧ, даже если будет 100% знать, что его завтра поймают и он попадет в тюрьму, то он все равно это сделает. Для него вот это наказание не сыграет решающую роль. Какое наказание может быть хуже, чем риск для твоей жизни, особенно находясь в подразделении, где неадекватные решения командира? Нет такого наказания, нет такой угрозы в мире, которая была бы для тебя более страшной, чем то, что с тобой сейчас происходит", — пояснил он.

Одним из вариантов решения проблемы военный видит системный анализ того, почему военные оставляют свои подразделения.

"Поэтому я не верю в то, что более жесткое наказание изменит ситуацию. Ситуацию изменит анализ и принятие решений по результату этого анализа", — резюмировал Жорин.

Напомним, недавно Максим Жорин рассказал, что реже всего бойцы уходят в СОЧ из Третьего армейского корпуса. Более того, корпус имеет самый высокий уровень возвращений бойцов после ранений. Это связано с хорошо организованной идеологической подготовкой военных.

Также недавно мы писали, что в Верховной Раде планируют приравнять военных, которые совершили СОЧ - к неплательщикам алиментов.

Украина армия наказание война в Украине СОЧ Максим Жорин
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации