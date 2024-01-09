Жорін пояснив, до чого можуть призвести переговори України з Росією

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Російська Федерація буде активно просувати ідею переговорів з Україною. Вона це робитиме з метою замороження конфлікту та укріплення своїх позицій на окупованих територіях України.

Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Пост Максима Жоріна. Фото: скриншот

Навіщо Росії переговори

"Стосовно нових "інсайдів" про таємні зустрічі та розмови про переговори. Чим далі, тим таких розмов буде все більше", — зазначив військовий.

Жорін зазначив, що варто українцям варто розуміти, що Росія буде просувати перемовини та замороження конфлікту. Вона робитиме це з метою укріплення своїх позицій на тимчасово окупованих територіях України, відновлення та перегрупування сил. Також загарбники готуватимуть новий удар.

"Не тіште себе ілюзіями, що з Москвою можливий мир. Не сподівайтесь, що переговори повернуть вам життя, яке було раніше", — закликав командир.

Жорін зазначив, що українцям не потрібен новий Мінськ, план Морелля чи щось інше, що дозволить загарбникам перепочити та знову завдати удару.

Також військовий додав, що найбільшим лихом для українців є вміння розслабитися в умовах відносної безпеки. Саме тому переговори про якесь перемир'я з Росією неприпустиме.

Раніше ми повідомляли, що Жорін відреагував на поширення фейку про вбивство хлопця працівниками ТЦК.

Нагадуємо, що Бійцям Збройних сил України вдалося взяти в полон 30 російських солдатів на Таврійському напрямку. Також українські воїни знищили 21 одиницю військової техніки противника.