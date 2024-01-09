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Жорин объяснил, к чему могут привести переговоры Украины с Россией

9 января 2024 19:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Жорин объяснил, к чему могут привести переговоры Украины с Россией
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: dialog.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская Федерация будет активно продвигать идею переговоров с Украиной. Она будет это делать с целью замораживания конфликта и укрепления своих позиций на оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Пост Максима Жорина. Фото: скриншот

Зачем России переговоры

"Что касается новых "инсайдов" о тайных встречах и разговорах о переговорах. Чем дальше, тем таких разговоров будет все больше", — отметил военный.

Жорин отметил, что стоит украинцам следует понимать, что Россия будет продвигать переговоры и заморозить конфликт. Она будет делать это с целью укрепления своих позиций на временно оккупированных территориях Украины, восстановления и перегруппировки сил. Также захватчики будут готовить новый удар.

"Не тешьте себя иллюзиями, что с Москвой возможен мир. Не надейтесь, что переговоры вернут вам жизнь, которая была раньше", — призвал командир.

Жорин отметил, что украинцам не нужен новый Минск, план Морелля или что-то другое, что позволит захватчикам отдохнуть и снова нанести удар.

Также военный добавил, что самой большой бедой для украинцев является умение расслабиться в условиях относительной безопасности. Именно поэтому переговоры о каком-либо перемирии с Россией недопустимы.

Ранее сообщалось, что Жорин отреагировал на распространение фейка об убийстве парня работниками ТЦК.

Напомним, что Бойцам Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.

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