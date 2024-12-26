Максим Жорін пояснив, чому у Третій штурмовій найменший відсоток СЗЧ

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: соцмережі Максима Жоріна

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вказав на головні фактори, які дають змогу легендарному підрозділу Збройних сил України уникати самовільного залишення частини бійцями. Зокрма, однією з причин він назвав людяне ставлення всередині колективу.

Про це Жорін сказав в інтерв'ю Громадському радіо.

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Що стримує військових від СЗЧ

"На прикладі нашої бригади можна зрозуміти, завдяки чому у нас найменший показник по СЗЧ. Це відбувається за рахунок роботи з особовим складом. Люди знають, що їм робити", — пояснив Жорін.

Також важливим фактором, який стримує бійців від СЗЧ є людяне ставлення всередині колективу. Воно зберігається попри внутрішню дисципліну.

"Є обов'язкова робота з особовим складом усіх командирів, на усіх рівнях, коли бійці їм довіряють. Це надзвичайно важливо, щоб людина себе нормально відчувала, довіряла, виконувала бойову задачу і при цьому ще виживала. І не крутила в своїй голові думки про СЗЧ чи ще щось подібне", — зазначив військовий.

Також ми писали, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав причини, чому військові здійснюють самовільне залишення частини. Зокрема, йдеться про дефіцит зброї.

Нагадаємо, що якщо військовослужбовець, який скоїв СЗЧ, не повернувся до військової частини, йому загрожує не штраф, а кримінальна відповідальність. Йдеться про реальний термін відбування покарання.