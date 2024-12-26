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Жорин объяснил, почему в Третьей штурмовой наименьший процент СОЧ

26 декабря 2024 23:42
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Максим Жорин объяснил, почему у Третьей штурмовой наименьший процент СОЧ
Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: соцсети Максима Жорина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин указал на главные факторы, позволяющие легендарному подразделению Вооруженных сил Украины избегать самовольного оставления части бойцами. В частности, одной из причин он назвал человечное отношение внутри коллектива.

Об этом Жорин сказал в интервью Громадському радіо.

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Что сдерживает военных от СОЧ

"На примере нашей бригады можно понять, благодаря чему у нас самый маленький показатель по СОЧ. Это происходит за счет работы с личным составом. Люди знают, что им делать", — пояснил Жорин.

Также важным фактором, сдерживающим бойцов от СОЧ, является человечное отношение внутри коллектива. Оно сохраняется, несмотря на внутреннюю дисциплину.

"Есть обязательная работа с личным составом всех командиров, на всех уровнях, когда бойцы им доверяют. Это чрезвычайно важно, чтобы человек себя нормально чувствовал, доверял, выполнял боевую задачу и при этом еще выживал. И не крутил в своей голове мысли о СОЧ или еще что-то подобное", — отметил военный.

Также мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины, по которым военные осуществляют самовольное оставление части. В частности, речь идет о дефиците оружия.

Напомним, что если военнослужащий, совершивший СОЧ, не вернулся в воинскую часть, ему грозит не штраф, а уголовная ответственность. Речь идет о реальном сроке отбывания наказания.

ВСУ война в Украине дезертир СОЧ Третья штурмова бригада

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