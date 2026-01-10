Максим Жорін закликав не недооцінювати армію РФ та "Орєшнік" — деталі

Максим Жорін. Фото: armyinform.com.ua

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін застерігає від недооцінки можливостей армії РФ. За його словами, такий підхід у війні може мати серйозні наслідки для безпеки України.

Про це військовослужбовець написав у своєму Telegram.

Жорін застеріг від жартів про "недолугість" РФ

За словами підполковника, жарти про недолугу армію ворога та можливий удар "Орєшніком" є недоречними та навіть небезпечними. Він наголосив, що рівень середньостатистичної піхоти РФ дійсно низький, однак вона має іншу перевагу.

"Росіяни якість можуть собі дозволити компенсувати кількістю, зброєю та забезпеченням. Варто лише подивитись на рівень розвитку безпілотних технологій та те, в якій кількості армія рф їх застосовує. А сміятись над недолугим "орєшніком" на фоні тотальних відключень — теж, як мінімум, досить дивно", — написав Жорін.

Підполковник також підкреслив, що Росія веде війну проти України не декілька років, а значно довше, системно нарощуючи свій військовий потенціал.

"Наші вороги ведуть війну проти України вже 12 років, з них 4 — велику, надзвичайно активну і масштабну. Вони розвивають технології, вдосконалюють свою тактику, та на жаль, просуваються вперед. Я особисто нічого смішного в цьому не бачу", — додав заступник командира.

Публікація Максима Жоріна. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 9 січня російська армія ймовірно вдруге застосувала по території України ракету "Орєшнік". Ворог атакував балістикою критичну інфраструктуру на Львівщині.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували атаку та відповіли, чи дійсно РФ могла застосувати таку зброю.