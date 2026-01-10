Максим Жорин призвал не недооценивать армию РФ и "Орешник" — детали

Максим Жорин. Фото: armyinform.com.ua

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин предостерегает от недооценки возможностей армии РФ. По его словам, такой подход в войне может иметь серьезные последствия для безопасности Украины.

Об этом военнослужащий написал в своем Telegram.

Жорин предупредил от шуток о "несостоятельности" РФ

По словам подполковника, шутки о непутевой армии врага и возможном ударе "Орешником" неуместны и даже опасны. Он отметил, что уровень среднестатистической пехоты РФ действительно низкий, однако она имеет другое преимущество.

"Россияне качество могут себе позволить компенсировать количеством, оружием и обеспечением. Стоит только посмотреть на уровень развития беспилотных технологий и то, в каком количестве армия рф их применяет. А смеяться над непутевым "орешником" на фоне тотальных отключений — тоже, как минимум, довольно странно", — написал Жорин.

Подполковник также подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины не несколько лет, а значительно дольше, системно наращивая свой военный потенциал.

"Наши враги ведут войну против Украины уже 12 лет, из них 4 — большую, чрезвычайно активную и масштабную. Они развивают технологии, совершенствуют свою тактику, и к сожалению, продвигаются вперед. Я лично ничего смешного в этом не вижу", — добавил заместитель командира.

Публикация Максима Жорина. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ночь на 9 января российская армия вероятно во второй раз применила по территории Украины ракету "Орешник". Враг атаковал баллистикой критическую инфраструктуру на Львовщине.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали атаку и ответили, действительно ли РФ могла применить такое оружие.