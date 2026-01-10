Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Жорин объяснил, почему не стоит недооценивать РФ и "Орешник"

Жорин объяснил, почему не стоит недооценивать РФ и "Орешник"

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 10:13
Максим Жорин призвал не недооценивать армию РФ и "Орешник" — детали
Максим Жорин. Фото: armyinform.com.ua

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин предостерегает от недооценки возможностей армии РФ. По его словам, такой подход в войне может иметь серьезные последствия для безопасности Украины.

Об этом военнослужащий написал в своем Telegram.

Реклама
Читайте также:

Жорин предупредил от шуток о "несостоятельности" РФ

По словам подполковника, шутки о непутевой армии врага и возможном ударе "Орешником" неуместны и даже опасны. Он отметил, что уровень среднестатистической пехоты РФ действительно низкий, однако она имеет другое преимущество.

"Россияне качество могут себе позволить компенсировать количеством, оружием и обеспечением. Стоит только посмотреть на уровень развития беспилотных технологий и то, в каком количестве армия рф их применяет. А смеяться над непутевым "орешником" на фоне тотальных отключений — тоже, как минимум, довольно странно", — написал Жорин.

Подполковник также подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины не несколько лет, а значительно дольше, системно наращивая свой военный потенциал.

"Наши враги ведут войну против Украины уже 12 лет, из них 4 — большую, чрезвычайно активную и масштабную. Они развивают технологии, совершенствуют свою тактику, и к сожалению, продвигаются вперед. Я лично ничего смешного в этом не вижу", — добавил заместитель командира.

Жорні закликав не насміхатися з армії РФ
Публикация Максима Жорина. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ночь на 9 января российская армия вероятно во второй раз применила по территории Украины ракету "Орешник". Враг атаковал баллистикой критическую инфраструктуру на Львовщине.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали атаку и ответили, действительно ли РФ могла применить такое оружие.

обстрелы война в Украине Максим Жорин Орешник армия РФ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации