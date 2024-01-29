Жінки в "чоловічих професіях" — які спеціальності мають найбільший попит

Далекобійниця за кермом вантажівки. Фото: freepik.com

Через те, що велика кількість українців виїхала за кордон, а чоловіків мобілізували, в Україні виник дефіцит фахівців. Однак підприємства знайшли вихід із ситуації, залучаючи до "традиційно чоловічої" роботи жінок. Щоб здобути відповідний фах, українки проходять спеціальне навчання.

Про це повідомляє ТСН.

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Єдина в Україні жінка водолаз-саперка

Єдиною в країні водолазом-саперкою є Тетяна Мордач, яка раніше займалася поліатлоном — бігом, стрільбою та плаванням. Пізніше жінка стала водолазом-рятувальницею.

Попри те, що під водою працювати важко й небезпечно, до того ж спорядження водолаза-сапера важить кілька десятків кілограмів, Тетяна запевняє, що це її не лякає. За її словами, хтось мусить рятувати людей від смертоносного залізяччя росіян. Попри те, що бойових завдань у жінки не було, вона заявила, що готова виїхати за першим же викликом.

"Ми кожного дня удосконалюємо свої навички, уміння правильно працювати під водою, вміння правильно виявляти вибухонебезпечні предмети, їх підіймати на поверхню", — розповіла Тетяна.

Водолаз-саперка Тетяна Мордач. Фото: скриншот

Жінка вчиться кермувати трактором для обробки землі

Ольга Дзвоник зі Львівської області половину життя пропрацювала молодшою медсестрою, наразі вчиться кермувати трактором. Жінка хоче отримати відповідну категорію, адже має землю, а обробляти її нікому.

"Багато наших хлопців на війні, які і поранені, і воюють. У сільській місцевості немає кого найняти", — каже Ольга.

Ольга Дзвоник, яка вчиться кермувати трактором. Фото: скриншот

Жінки опановують нові професії

Згідно з даними Державного центру зайнятості, 75% зареєстрованих безробітних — жінки, які активно шукають роботу. Вони проходять перекваліфікацію, щоб працевлаштуватися, і часто обирають вакансії, не притаманні жінкам.

"У нас, наприклад, за ваучерною програмою 77 жінок обрали професію тракториста-машиніста сільського господарства. У нас ще жінка, що обрала професію машиніста електровоза", — зазначила заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

Заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник. Фото: скриншот

За словами експертів, жінок, які опановують притаманні чоловікам професії, більшатиме. Причиною є те, що чимало людей виїхало за кордон, хтось потрапив в окупацію, а частина чоловіків обороняють країну.

Які "чоловічі" професії опановують жінки

"Наприклад, заправники на АЗС. Був певний час, коли це була суто чоловіча робота. Зараз це вже не так однозначно. Агросектор — там дуже зараз ми фіксуємо перегляд своїх певних стандартів і підходів, які були до повномасштабного вторгнення", — розповіла HR-директорка сервісу з пошуку роботи Тетяна Кіпіані.

Крім того, жінки також активно освоюють такі професії, як електрогазозварник, електромонтер і водій навантажувача-електрокара. Вони успішно знаходять роботу навіть на великих підприємствах, де раніше переважали чоловіки.

Нагадаємо, що в 2024 році деякі українці можуть розраховувати на доволі високу заробітну плату. Експерти склали список професій, де роботодавці готові платити більше.