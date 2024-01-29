Женщины в "мужских профессиях" — какие специальности пользуются наибольшим спросом

Дальнобойщик за рулем грузовика. Фото: freepik.com

Из-за того, что большое количество украинцев уехало за границу, а мужчин мобилизовали, в Украине возник дефицит специалистов. Однако предприятия нашли выход из ситуации, привлекая к "традиционно мужской" работе женщин. Чтобы получить соответствующую профессию, украинки проходят специальное обучение.

Об этом сообщает ТСН.

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Единственная в Украине женщина водолаз-сапер

Единственной в стране водолазом-сапером является Татьяна Мордач, которая раньше занималась полиатлоном — бегом, стрельбой и плаванием. Позже женщина стала водолазом-спасателем.

Несмотря на то, что под водой работать тяжело и опасно, к тому же снаряжение водолаза-сапера весит несколько десятков килограммов, Татьяна уверяет, что это ее не пугает. По ее словам, кто-то должен спасать людей от смертоносного железа россиян. Несмотря на то, что боевых задач у женщины не было, она заявила, что готова уехать по первому вызову.

"Мы каждый день совершенствуем свои навыки, умение правильно работать под водой, умение правильно обнаруживать взрывоопасные предметы, их поднимать на поверхность", — рассказала Татьяна.

Водолаз-сапер Татьяна Мордач. Фото: скриншот

Женщина учится управлять трактором для обработки земли

Ольга Дзвонык из Львовской области половину жизни проработала младшей медсестрой, сейчас учится управлять трактором. Женщина хочет получить соответствующую категорию, ведь у нее есть земля, а обрабатывать ее некому.

"Многие наши парни на войне, которые и ранены, и воюют. В сельской местности некого нанять", — говорит Ольга.

Ольга Дзвонык, которая учится управлять трактором. Фото: скриншот

Женщины овладевают новые профессии

Согласно данным Государственного центра занятости, 75% зарегистрированных безработных — женщины, активно ищущие работу. Они проходят переквалификацию, чтобы трудоустроиться, и часто выбирают вакансии, не свойственные женщинам.

"У нас, например, по ваучерной программе 77 женщин выбрали профессию тракториста-машиниста сельского хозяйства. У нас еще женщина, выбравшая профессию машиниста-электровоза", — отметила заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник. Фото: скриншот

По словам экспертов, количество женщин, которые овладевают присущими мужчинам профессиями, будет увеличиваться. Причиной является то, что многие выехали за границу, кто-то попал в оккупацию, а часть мужчин обороняют страну.

Какими "мужскими" профессиями овладевают женщины

"Например, заправщики на АЗС. Было определенное время, когда это была сугубо мужская работа. Сейчас это уже не так однозначно. Агросектор — там очень сейчас мы фиксируем пересмотр своих определенных стандартов и подходов, которые были до полномасштабного вторжения", — рассказала HR- директор сервиса по поиску работы Татьяна Кипиани.

Кроме того, женщины также активно осваивают такие профессии, как электрогазосварщик, электромонтер и водитель погрузчика-электрокара. Они успешно находят работу даже на крупных предприятиях, где раньше преобладали мужчины.

Напомним, что в 2024 году некоторые украинцы могут рассчитывать на достаточно высокую заработную плату. Эксперты составили список профессий, где работодатели готовы платить больше.