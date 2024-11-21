Суд покарав жінку, яка здавала позиції ЗСУ в Торецьку

Суддівський молоток. Фото: Pexels

У Вінниці судили уродженку Донецької області, яка здавала позиції Збройних сил України в населеному пункті Торецьк. Її визнали виною у державній зраді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, жінка була частиною інформаторської мережі, організованої заступницею начальника так званого "МГБ ДНР" у Горлівці. Її вербування здійснив інший уродженець Торецька, який перебував на тимчасово окупованій території України. Відомо, що чоловік брав активну участь у бойових діях на боці РФ, але зберігав зв’язки з мешканцями рідного міста.

Постійно мешкаючи в прифронтовому Торецьку, жінка займалася збором розвідувальної інформації. Зокрема, вона передавала куратору точні дані про переміщення та місце розташування підрозділів і техніки Збройних сил України, надаючи можливість ідентифікувати їх безпосередньо на місцевості.

У період з 23 червня по 27 липня 2022 року жінка активно надсилала повідомлення різного змісту. Вона інформувала про наслідки ракетних ударів, зазначала місця дислокації українських військових та райони їхнього ураження вогнем. Окрім того, підтверджувала точність ударів російських ракет і навіть дізнавалася причини, через які деякі обстріли виявлялися неточними.

Рішення суду

На судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою провину та підтвердила, що усвідомлювала, що її контакти були спрямовані на підтримку держави-агресора. Водночас вона заявила, що жодної матеріальної вигоди за свої дії не отримувала. За її словами, мотивом було бажання жити в Росії, а точніше, прагнення, щоб РФ встановила контроль над територією України, де вона мешкала

Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Нагадаємо, що у Полтаві колишній учасник антитерористичної операції вийшов на зв'язок з представником екстремістської організації "Донецька народна республіка" та виявив бажання приєднатися до неї. Чоловіка засудили до двох років та шести місяців позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що жителька міста Великі Мости Львівської області поширювала в соцмережах дописи з пропагандою російської символіки. За вчинене жінку притягнули до кримінальної відповідальності.