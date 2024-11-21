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Женщина сдавала позиции ВСУ в Торецке — как наказал суд

21 ноября 2024 07:38
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд наказал женщину, которая сдавала позиции ВСУ в Торецке
Судейский молоток. Фото: Pexels
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Виннице судили уроженку Донецкой области, которая сдавала позиции Вооруженных сил Украины в населенном пункте Торецк. Ее признали виновной в государственной измене.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, женщина являлась частью информаторской сети, организованной заместителем начальника так называемого "МГБ ДНР" в Горловке. Ее вербовку совершил другой уроженец Торецка, который находился на временно оккупированной территории Украины. Известно, что мужчина активно участвовал в боевых действиях на стороне РФ, но сохранял связи с жителями родного города.

Постоянно проживая в прифронтовом Торецке, женщина занималась сбором разведывательной информации. В частности, она передавала куратору точные данные о перемещении и расположении подразделений и техники Вооруженных сил Украины, предоставляя возможность идентифицировать их непосредственно на местности.

В период с 23 июня по 27 июля 2022 года женщина активно посылала сообщения разного содержания. Она информировала о последствиях ракетных ударов, отмечала места дислокации украинских военных и районы поражения огнем. Кроме того, подтверждала точность ударов российских ракет и даже узнавала причины, по которым некоторые обстрелы оказывались неточными.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину и подтвердила, что осознавала, что ее контакты были направлены на поддержку государства-агрессора. В то же время, она заявила, что никакой материальной выгоды за свои действия не получала. По ее словам, мотивом было желание жить в России, а точнее, стремление, чтобы РФ установила контроль над территорией Украины, где она жила.

Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Напомним, что в Полтаве бывший участник антитеррористической операции вышел на связь с представителем экстремистской организации "Донецкая народная республика" и изъявил желание присоединиться к ней. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Также мы сообщали, что жительница города Великие Мосты Львовской области распространяла в соцсетях сообщения с пропагандой российский символики. За совершенное женщину привлекли к уголовной ответственности.

суд Донецкая область война в Украине Россия судебные решения Торецк

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