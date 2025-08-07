Частина гурту Жадан і Собаки служить у НГУ понад рік

Сергій Жадан. Фото: Новинарня

Кілька учасників гурту "Жадан і Собаки" вже понад рік несуть службу в лавах НГУ. Артисти долучилися до бригади "Хартія" — одні у відділі комунікацій, інші у взводі маскування. Сергій Жадан каже, що музиканти не на бойових позиціях, але приносять велику користь армії.

Чим займаються учасники гурту у бригаді Хартія

У травні 2024 року кілька учасників гурту "Жадан і Собаки" вступили до лав Нацгвардії. Вони служать у 13-й бригаді НГУ "Хартія", яка бере участь в обороні України з перших днів повномасштабного вторгнення.

Сергій Жадан проходить службу у відділі комунікацій.

"Ми не на бойових посадах, але робота важлива — вона приносить користь і бригаді, і корпусу. Комунікуємо з суспільством, громадами, місцевою владою, бізнесом, пресою. Робимо так, щоб у нашої бригади все було і щоб про неї всі знали", — пояснив музикант.

Його побратими по гурту служать у взводі маскування та імітації — це підрозділ, що створює димові завіси, муляжі техніки й інші засоби обману ворога.

Жадан також подякував українцям за активну підтримку військових:

"Зі зборами все більш-менш нормально. Люди включаються, донатять, підтримують ініціативи. За це — велика сердечна подяка", — зазначив він.



