Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Жадан і Собаки понад рік у лавах Нацгвардії — чим займаються

Жадан і Собаки понад рік у лавах Нацгвардії — чим займаються

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:20
Частина гурту Жадан і Собаки служить у НГУ понад рік
Сергій Жадан. Фото: Новинарня

Кілька учасників гурту "Жадан і Собаки" вже понад рік несуть службу в лавах НГУ. Артисти долучилися до бригади "Хартія" — одні у відділі комунікацій, інші у взводі маскування. Сергій Жадан каже, що музиканти не на бойових позиціях, але приносять велику користь армії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чим займаються учасники гурту у бригаді Хартія
У травні 2024 року кілька учасників гурту "Жадан і Собаки" вступили до лав Нацгвардії. Вони служать у 13-й бригаді НГУ "Хартія", яка бере участь в обороні України з перших днів повномасштабного вторгнення.

Сергій Жадан проходить службу у відділі комунікацій.
"Ми не на бойових посадах, але робота важлива — вона приносить користь і бригаді, і корпусу. Комунікуємо з суспільством, громадами, місцевою владою, бізнесом, пресою. Робимо так, щоб у нашої бригади все було і щоб про неї всі знали", — пояснив музикант.

Його побратими по гурту служать у взводі маскування та імітації — це підрозділ, що створює димові завіси, муляжі техніки й інші засоби обману ворога.

Жадан також подякував українцям за активну підтримку військових: 
"Зі зборами все більш-менш нормально. Люди включаються, донатять, підтримують ініціативи. За це — велика сердечна подяка", — зазначив він.

Нагадаємо, що Сергій Жадан різко відреагував на питання про особисте — зокрема, про колишні стосунки з Христиною Соловій. Поет і фронтмен гурту "Жадан і Собаки" заявив, що не має наміру повертатися до обговорення приватного життя.

Раніше ми також інформували, що торік роман між Жаданом і Соловій став предметом активного обговорення в мережі. Особливої уваги набула прем’єра кліпу на пісню "Серце", знятого в церкві, що викликало хвилю коментарів. 

письменники Сергій Жадан музика поет Нацгвардія
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації