Главная Армия Жадан и Собаки больше года в рядах Нацгвардии — чем занимаются

Жадан и Собаки больше года в рядах Нацгвардии — чем занимаются

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 16:20
Часть группы Жадан и Собаки служит в НГУ более года
Сергей Жадан. Фото: Новинарня

Несколько участников группы "Жадан и Собаки" уже более года несут службу в рядах НГУ. Артисты присоединились к бригаде "Хартия" — одни в отделе коммуникаций, другие во взводе маскировки. Сергей Жадан говорит, что музыканты не на боевых позициях, но приносят большую пользу армии.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Чем занимаются участники группы в бригаде Хартия
В мае 2024 года несколько участников группы "Жадан и Собаки" вступили в ряды Нацгвардии. Они служат в 13-й бригаде НГУ "Хартия", которая участвует в обороне Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

Сергей Жадан проходит службу в отделе коммуникаций.
"Мы не на боевых должностях, но работа важна — она приносит пользу и бригаде, и корпусу. Коммуницируем с обществом, общинами, местными властями, бизнесом, прессой. Делаем так, чтобы у нашей бригады все было и чтобы о ней все знали", — пояснил музыкант.

Его собратья по группе служат во взводе маскировки и имитации - это подразделение, которое создает дымовые завесы, муляжи техники и другие средства обмана врага.

Жадан также поблагодарил украинцев за активную поддержку военных:
"Со сборами все более-менее нормально. Люди включаются, донатят, поддерживают инициативы. За это — большая сердечная благодарность", — отметил он.

Напомним, что Сергей Жадан резко отреагировал на вопрос о личном — в частности, о бывших отношениях с Кристиной Соловий. Поэт и фронтмен группы "Жадан и Собаки" заявил, что не намерен возвращаться к обсуждению частной жизни.

Ранее мы также информировали, что в прошлом году роман между Жаданом и Соловий стал предметом активного обсуждения в сети. Особое внимание привлекла премьера клипа на песню "Сердце", снятого в церкви, что вызвало волну комментариев.

писатели Сергей Жадан музыка поэт Нацгвардия
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
