Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Гнатова

Андрій Гнатов. Фото: 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Він вступив на цю посаду в червні 2024 року.

Про це стало відомо з відповідного указу №148/2025 на сайті глави держави.

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Що відомо про звільнення Гнатова

"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України", — йдеться в документі.

Причини кадрового рішення наразі не розголошуються.

Нового призначення на цю ключову військову посаду поки що не оголошено.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 7 лютого звільнив Євгена Мойсюка, який обіймав посаду Спеціального уповноваженого з міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Крім того, 7 лютого начальник відділу зв’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України Ілля Євлаш оголосив про своє звільнення.