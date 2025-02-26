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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Гнатова

26 февраля 2025 21:04
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Гнатова
Андрей Гнатов. Фото: 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Он вступил на эту должность в июне 2024 года.

Об этом стало известно из соответствующего указа №148/2025 на сайте главы государства.

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"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в документе.

Причины кадрового решения пока не разглашаются.

Новое назначение на эту ключевую военную должность пока не объявлено.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля уволил Евгения Мойсюка, который занимал должность Специального уполномоченного по международным гарантиям безопасности и развития Сил обороны.

Кроме того, 7 февраля начальник отдела связей с общественностью Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш объявил о своем увольнении.

Владимир Зеленский ВСУ армия увольнение война в Украине
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