Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Гнатова

Андрей Гнатов. Фото: 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Он вступил на эту должность в июне 2024 года.

Об этом стало известно из соответствующего указа №148/2025 на сайте главы государства.

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"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в документе.

Причины кадрового решения пока не разглашаются.

Новое назначение на эту ключевую военную должность пока не объявлено.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля уволил Евгения Мойсюка, который занимал должность Специального уполномоченного по международным гарантиям безопасности и развития Сил обороны.

Кроме того, 7 февраля начальник отдела связей с общественностью Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш объявил о своем увольнении.