Зеленський та Макрон обговорили питання безпеки та підтримку України Францією.

Зеленський зв'язався з Макроном — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Мова йшла і про події на Мюнхенській конференції.
Про розмову з французським колегою Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.
Про що говорили президенти Франції та України
За словами Зеленського, він поінформував Макрона про зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і нещодавню телефонну розмову з Президентом Трампом.
"Маємо напрацювати спільну з Америкою та Європою ефективну стратегію для наближення справедливого миру і разом сидіти за столом переговорів", — зазначив президент України.
Він додав, що разом з президентом Макроном обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції.
"Важливо, що в нас однакове бачення того, яким має бути справедливе закінчення війни. Дякую за всі зусилля заради нашої спільної безпеки в майбутньому та відданість принципу "нічого про Україну без України"", — написав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою. Лідери говорили про оборонну підтримку та закінчення війни.
Також президент України провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Співрозмовники говорили про підтримку армії та гарантії безпеки.
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