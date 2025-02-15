Зеленський та Макрон обговорили питання безпеки та підтримку України Францією.

Президенти Франції та України. Ілюстраційне фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Мова йшла і про події на Мюнхенській конференції.

Про розмову з французським колегою Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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За словами Зеленського, він поінформував Макрона про зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і нещодавню телефонну розмову з Президентом Трампом.

"Маємо напрацювати спільну з Америкою та Європою ефективну стратегію для наближення справедливого миру і разом сидіти за столом переговорів", — зазначив президент України.

Він додав, що разом з президентом Макроном обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції.

"Важливо, що в нас однакове бачення того, яким має бути справедливе закінчення війни. Дякую за всі зусилля заради нашої спільної безпеки в майбутньому та відданість принципу "нічого про Україну без України"", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою. Лідери говорили про оборонну підтримку та закінчення війни.

Також президент України провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Співрозмовники говорили про підтримку армії та гарантії безпеки.