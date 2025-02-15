Зеленский и Макрон обсудили вопросы безопасности и поддержку Украины Францией.

Президенты Франции и Украины. Иллюстрационное фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Речь шла и о событиях на Мюнхенской конференции.

О разговоре с французским коллегой Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

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По словам Зеленского, он проинформировал Макрона о встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и недавнем телефонном разговоре с Президентом Трампом.

"Должны наработать совместную с Америкой и Европой эффективную стратегию для приближения справедливого мира и вместе сидеть за столом переговоров", - отметил президент Украины.

Он добавил, что вместе с президентом Макроном обсудили много важных вопросов, в частности гарантии безопасности и конкретные предложения Франции.

"Важно, что у нас одинаковое видение того, каким должно быть справедливое окончание войны. Спасибо за все усилия ради нашей общей безопасности в будущем и преданность принципу "ничего об Украине без Украины"",- написал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Лидеры говорили об оборонной поддержке и окончании войны.

Также президент Украины провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Собеседники говорили о поддержке армии и гарантиях безопасности.