Прем'єр Великобританії та генсек НАТО зустрінуться із Зеленським.

Генсек НАТО Рютте та президент України Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у Лондоні. Західні аналітики вважають це стимулом для України після того, як саміт її головних прихильників був скасований.

Про це в аналітичному матеріалі пише Reuters.

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Прессекретар прем'єра Великобританії Кіра Стармера повідомив, що прибуття Зеленського до Лондона збігатиметься з візитом Рютте.

"Кір Стармер підтвердить залізну підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям триваючої російської агресії", — сказав прессекретар журналістам, додавши, що британський лідер описав війну з Росією як таку, що перебуває в "критичній точці".

Запланований на суботу саміт союзників України в Рамштайні, Німеччина, і так звана зустріч "четвірки" США, Великобританії, Франції та Німеччини для переговорів щодо України були відкладені після того, як президент США Джо Байден скасував свій візит, щоб зосередитися на урагані "Мілтон".

У середу Зеленський перебував у Хорватії, а в п'ятницю зустрінеться з Папою Римським Франциском.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку з урахуванням факту, що частина території країни окупована.

Також ми писали, що голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що призначення прем’єр-міністра Марка Рютте на посаду генсека НАТО є компромісною фігурою, погодженою США.