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Зеленский встретится с премьером Великобритании — какой будет поддержка Украины

10 октября 2024 03:26
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Премьер Великобритании и генсек НАТО встретятся с Зеленским
Генсек НАТО Рютте и президент Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Владимир Зеленский сегодня встретится с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Западные аналитики считают это стимулом для Украины после того, как саммит ее главных сторонников был отложен.

Об этом в аналитическом материале пишет Reuters.

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Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера сообщил, что прибытие Зеленского в Лондон будет совпадать с визитом Рютте.

"Кир Стармер подтвердит железную поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом продолжающейся российской агрессии", — сказал пресс-секретарь журналистам, добавив, что британский лидер описал войну с Россией как находящуюся в "критической точке".

Запланированный на субботу саммит союзников Украины в Рамштайне, Германия, и так называемая встреча "четверки" США, Великобритании, Франции и Германии для переговоров по Украине были отложены после того, как президент США Джо Байден отменил свой визит, чтобы сосредоточиться на урагане "Милтон".

В среду Зеленский был в Хорватии, а в пятницу встретится с Папой Римским Франциском.

Напомним, что недавно Столтенберг заявил, что только союзники Альянса будут решать, можно ли пригласить Украину в блок с учетом факта, что часть территории страны оккупирована.

Также мы писали, что глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что назначение премьер-министра Марка Рютте на должность генсека НАТО является компромиссной фигурой, согласованной США.

Владимир Зеленский Великобритания НАТО военная помощь война в Украине

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