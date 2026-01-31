Переговори з Росією — хто вирішує територіальні питання

Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальне питання ніхто не зможе вирішити, окрім лідерів. Наша країна готова до переговорів у будь-якому форматі.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.

Хто вирішуватиме територіальне питання

Зеленський заявив, що Україна відкрита до зустрічей у будь-якому форматі з Росією та Сполученими Штатами Америки, а також хотіла б бачити Європу на певному етапі перемовин.

За його словами, європейська участь важлива, оскільки членство в Європейському Союзі та коаліція охочих є частиною гарантій безпеки для України.

"Ми відкриті до зустрічі в будь-якому форматі з Росією і Сполученими Штатами Америки. Але передусім нам треба зустрітися втрьох. Без такого формату, на мій погляд, наші команди не зможуть домовитись щодо територіальних питань", — вважає глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав два питання, якими Україна не поступиться Росії. Перш за все це стосується територіальної цілісності.

Також відомо, що Україна не погоджується лише з двома пунктами у мирному плані. Саме ці позиції наразі не узгоджені.