Главная Армия Зеленский сделал заявление по территориальному вопросу

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 17:38
Переговоры с Россией — кто решает территориальные вопросы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос никто не сможет решить, кроме лидеров. Наша страна готова к переговорам в любом формате.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

Читайте также:

Кто будет решать территориальный вопрос

Зеленский заявил, что Украина открыта к встречам в любом формате с Россией и Соединенными Штатами Америки, а также хотела бы видеть Европу на определенном этапе переговоров.

По его словам, европейское участие важно, поскольку членство в Европейском Союзе и коалиция желающих является частью гарантий безопасности для Украины.

"Мы открыты к встрече в любом формате с Россией и Соединенными Штатами Америки. Но прежде всего нам надо встретиться втроем. Без такого формата, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", — считает глава государства.

Напомним, ранее Зеленский назвал два вопроса, которыми Украина не уступит России. Прежде всего это касается территориальной целостности.

Также известно, что Украина не согласна только с двумя пунктами в мирном плане. Именно эти позиции пока не согласованы.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
