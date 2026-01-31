Переговоры с Россией — кто решает территориальные вопросы

Зеленский сделал заявление по территориальному вопросу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос никто не сможет решить, кроме лидеров. Наша страна готова к переговорам в любом формате.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью чешскому изданию Český rozhlas.
Кто будет решать территориальный вопрос
Зеленский заявил, что Украина открыта к встречам в любом формате с Россией и Соединенными Штатами Америки, а также хотела бы видеть Европу на определенном этапе переговоров.
По его словам, европейское участие важно, поскольку членство в Европейском Союзе и коалиция желающих является частью гарантий безопасности для Украины.
"Мы открыты к встрече в любом формате с Россией и Соединенными Штатами Америки. Но прежде всего нам надо встретиться втроем. Без такого формата, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", — считает глава государства.
Напомним, ранее Зеленский назвал два вопроса, которыми Украина не уступит России. Прежде всего это касается территориальной целостности.
Также известно, что Украина не согласна только с двумя пунктами в мирном плане. Именно эти позиции пока не согласованы.
