Зеленський заявив, що Україні не вистачає ракет для ППО Patriot

Зеленський заявив, що в України немає ракет ППО для Patriot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країни немає ракет протиповітряної оборони для Patriot. За його словами, нічим збивати ворожі цілі.
Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.
Ракети ППО для Patriot
Зеленський зазначив, що біля одного з міст України немає ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.
"Мені о 5 ранку телефонує командувач і каже: "Іде вісім цілей на зближення, але в нас немає ракет ППО", — розповів Зеленський.
Нагадаємо, глава держави відреагував на заяви лідера США Дональда Трампа щодо необхідності виборів в Україні.
Також Зеленський заявив, що не буде погоджуватися на ультиматуми з боку Росії. За його словами, за весь час повномасштабної війни Україна не укладала жодних домовленостей із Кремлем.
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