Зеленський заявив, що Україні не вистачає ракет для ППО Patriot

Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країни немає ракет протиповітряної оборони для Patriot. За його словами, нічим збивати ворожі цілі.

Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.

Читайте також:

Ракети ППО для Patriot

Зеленський зазначив, що біля одного з міст України немає ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.

"Мені о 5 ранку телефонує командувач і каже: "Іде вісім цілей на зближення, але в нас немає ракет ППО", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, глава держави відреагував на заяви лідера США Дональда Трампа щодо необхідності виборів в Україні.

Також Зеленський заявив, що не буде погоджуватися на ультиматуми з боку Росії. За його словами, за весь час повномасштабної війни Україна не укладала жодних домовленостей із Кремлем.