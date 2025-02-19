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Зеленський заявив, що в України немає ракет ППО для Patriot

19 лютого 2025 13:00
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський заявив, що Україні не вистачає ракет для ППО Patriot
Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країни немає ракет протиповітряної оборони для Patriot. За його словами, нічим збивати ворожі цілі.

Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.

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Зеленський зазначив, що біля одного з міст України немає ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.

"Мені о 5 ранку телефонує командувач і каже: "Іде вісім цілей на зближення, але в нас немає ракет ППО", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, глава держави відреагував на заяви лідера США Дональда Трампа щодо необхідності виборів в Україні

Також Зеленський заявив, що не буде погоджуватися на ультиматуми з боку Росії. За його словами, за весь час повномасштабної війни Україна не укладала жодних домовленостей із Кремлем.

Володимир Зеленський війна Україна ППО Patriot
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