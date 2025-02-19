Зеленский заявил, что Украине не хватает ракет для ПВО Patriot

Владимир Зеленский. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны нет ракет противовоздушной обороны для Patriot. По его словам, нечем сбивать вражеские цели.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции в среду, 19 февраля.

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Зеленский отметил, что возле одного из городов Украины нет ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

"Мне в 5 утра звонит командующий и говорит: "Идет восемь целей на сближение, но у нас нет ракет ПВО", — рассказал Зеленский.

Напомним, глава государства отреагировал на заявления лидера США Дональда Трампа о необходимости выборов в Украине.

Также Зеленский заявил, что не будет соглашаться на ультиматумы со стороны России. По его словам, за все время полномасштабной войны Украина не заключала никаких договоренностей с Кремлем.