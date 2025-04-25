Україна не віддасть свої території та не визнає окупацію — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна не може віддати свої території, оскільки вони належать народу України. За його словами, держава ніколи не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії.

Про це український лідер сказав у Києві у пʼятницю, 25 квітня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Україна не віддасть території

"Ми не можемо щось віддати або не віддати, це не моя власність, це власність українського народу, який є сьогодні, який буде народжуватися поколіннями вперед та йти до розвитку нашої країни", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території частиною РФ.

Повернення Криму

Зеленський погодився зі словами лідера США Дональда Трампа, що наразі в України немає достатньо зброї, щоб повернути Крим.

"Але у нас є можливості санкційні, у світу є можливості, іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб обговорювати територіальні питання, але тільки після повного припинення вогню", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 22 квітня Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично тимчасово окупований Крим російським.

Згодом українського лідера розкритикував Трамп. За його словами, заява дуже шкідлива для мирних переговорів.